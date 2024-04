La quotazione di Alessandro Buongiorno è salita ad almeno 40 milioni di euro. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui i club di Premier League potrebbero accettare senza problemi la cifra, mentre si complicano i piani di Inter e Milan.

I nerazzurri devono muoversi sui binari degli ultimi anni, quindi un mercato in pari. Non hanno la disponibilità per arrivare a 40 milioni a meno che non cedano Bastoni per 70-80 milioni, ma potrebbero muoversi con un prestito con obbligo di riscatto mettendo sul piatto delle contropartite, tra cui Martin Satriano e Francesco Pio Esposito, fino a Valentin Carboni.

Dall'altra parte il Milan ha la priorità di una punta, che costerà non meno di 50 milioni di euro. Faranno un tentativo per Buongiorno e potrebbero mettere sul piatto Pellegrino, Simic o Terracciano, fino a Colombo.

In ogni caso quella per Buongiorno è una partita che si giocherà dopo gli Europei.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!