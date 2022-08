18.39 - È la volta del Barcellona: Gruppo C per loro con il Bayern.

Urna crudele per l' Inter di Simone Inzaghi , che finisce nel tanto temuto Gruppo della morte con Bayern e Barcellona, mentre in quarta fascia c'è il Viktoria Plzen. Impresa ardua, quindi, per i nerazzurri, che dovranno superare due colossi per passare il turno. Meglio per le altre italiane: il Napoli ha pescato Ajax, Liverpool e Rangers; il Milan se l'è cavata con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria; alla Juve sono toccati PSG, Benfica e Maccabi Haifa.

18.37 - Ecco il Liverpool: Gruppo A per Klopp. Il Siviglia invece pesca il Gruppo G.

18.36 - Il Tottenham di Conte finisce nel Gruppo D con l'Eintracht Francoforte.

18.34 - Tocca subito alla Juve. Bianconeri nel Gruppo H con il PSG. Inter quindi nel Gruppo A, B, C o H.

18.33 - Esce il Lipsia che va nel Gruppo F con il Real.

18.32 - Adesso sarà la volta del Pot 2.

18.30 - Francoforte nel Gruppo D, Milan in quello E. Il Real Madrid campione in carica finisce nel Gruppo F. City nel Gruppo G e PSG chiude in quello H.

18.28 - Nel Gruppo B finisce il Porto, in quello C va il Bayern.

18.27 - La prima estratta è l'Ajax che finisce nel Gruppo A.

18.26 - Dopo tutte le premesse, si entra nel vivo con la presentazione del Pot 1, l'urna con le teste di serie.

18.20 - Sul palco ora Hamit Altintop e Yaya Touré. Si avvicina il momento del sorteggio... Ecco Giorgio Marchetti che spiega tutti i dettagli del sorteggio.

18.11 - Sacchi sale sul palco e riceve il premio dalle mani di Ceferin. "Provo una grande emozione e ringrazio chi mi ha fatto questo bellissimo regalo. Non avrei mai pensato di ottenere questi riconoscimenti - dice l'ex tecnico del Milan visibilmente emozionato -. Se c'è un allenatore in particolare che più di altri si avvicina ai miei valori calcistici? In generale, quasi tutte le squadre straniere, mentre in Italia stiamo cominciando ora a vedere qualche squadra a giocare un calcio da protagonisti, evoluto. Mi auguro che si vinca con merito, con emozione, con spettacolo, con divertimento. Bisogna fare squadra e fare squadra è una delle cose più improbabili".

18.09 - Il presidente Ceferin sul palco per consegnare a Sacchi il Premio del Presidente UEFA 2022.

----

Oggi è il giorno dei sorteggi della fase a gironi della Champions League 2022/23. Come l'anno scorso, la sede prescelta è quella di Istanbul. L'Inter è in terza fascia assieme al Napoli, quindi diventa molto probabile un gruppo complicato. Il Milan campione d'Italia parte dalla prima, la Juventus invece è in seconda.

Le quattro fasce:

Pot 1

Real Madrid (ESP, detentrice della Champions League)

Eintracht Frankfurt (GER, detentrice dell'Europa League)

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (NED)

Pot 2

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

Leipzig (GER)

Tottenham Hotspur (ENG)

Pot 3

Borussia Dortmund (GER)

Salzburg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter (ITA)

Napoli (ITA)

Benfica (POR)

Sporting CP (POR)

Bayer Leverkusen (GER)

Pot 4

Rangers (SCO)

Dinamo (CRO)

Marseille (FRA)

Copenhagen (DEN)

Club Brugge (BEL)

Celtic (SCO)

Viktoria Plzeň (CZE)

Maccabi Haifa (ISR)

Le squadre che non potranno capitare nella medesima parte del tabellone per evitare che giochino lo stesso giorno:

A Real Madrid & Barcelona

B Frankfurt & Leipzig

C Man City & Liverpool

D AC Milan & Napoli

E Bayern & Dortmund

F Paris & Marseille

G Porto & Benfica

H Chelsea & Tottenham

I Juventus & Inter

J Atlético de Madrid & Sevilla

K Rangers & Celtic