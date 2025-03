In vista del match di ritorno contro la Germania, l'Italia di Luciano Spalletti è già arrivata a Dortmund, dove domani sera affronterà la Nazionale di Nagelsmann per il ritorno di quarti di finale di Nations League dopo l'andata beffarda di San Siro, dove gli azzurri sono passati in vantaggio con Tonali prima di prendere due reti dai tedeschi che hanno ribaltato un risultato che mette per loro la strada in discesa. Spalletti però non ha dubbi in merito alle possibilità di rimonta in casa della Mannschaft e non a caso sta pensando al miglior undici possibile da schierare in campo con qualche variazione di modulo.

Undici titolare nel quale non mancheranno, come da copione, gli interisti che anche questa volta riposano la prossima. Nella bozza di formazione anti-Germania di Sportmediaset a protezione di Gigio Donnarumma, tra i pali, ci saranno ancora Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni, con il capitano partenopeo in ballottaggio con lo juventino Gatti. Nessun dubbio invece sulla titolarità dei due Alessandri di difesa. Centrocampo a cinque affidato ancora una volta a Ricci al centro, coadiuvato dalle due mezzali Barella e Tonali, tra i due esterni Politano a destra e Udogie a sinistra. Anche in questo caso c'è un ballottaggio che riguarda un giocatore del Napoli, ovvero Politano, che potrebbe non partire dall'inizio nel caso in cui Spalletti decidesse di schierare Gatti dietro e avanzare Di Lorenzo. L'alternativa è Davide Frattesi in mezzo con Barella spostato nel ruolo di trequartista, cosa già vista contro il Belgio. Da valutare le condizioni di Zaccagni, che in caso di garanzie scenderebbe in campo dal 1', lasciando in panca Frattesi.

