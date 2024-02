Nelle ultime ore anche Hakan Calhanoglu è stato costretto a fermarsi per infortunio. Il centrocampista dell'Inter, ieri rimasto in panchina al Via del Mare dopo aver accusato un problemino nella rifinitura pre-Lecce, stamattina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra.

Le condizioni del turco saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma il numero 20 nerazzurro dovrebbe restare fuori per circa una settimana/10 giorni e rientrare indicativamente tra Genoa (almeno per la panchina nella migliore ipotesi) e la trasferta di Bologna. Lo riferisce Sky Sport. Calha sarà quindi sicuramente out mercoledì sera, quando l'Inter sfiderà l'Atalanta a San Siro per il recupero della 21esima giornata. L'obiettivo è ovviamente averlo al 100% per gli ottavi di ritorno di Champions League in casa dell'Atletico Madrid.

