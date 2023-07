L'Inter sta facendo un pensiero al ritorno di Wilfried Gnonto, il ragazzo di Verbania passato per le giovanili nerazzurre oggi in forza al Leeds United. Secondo la redazione di Sportitalia, il nome del giovane attaccante è visto come quello ideale in caso di partenza di Joaquin Correa. Su Gnonto si registra la concorrenza di Everton e Aston Villa si stanno muovendo, e in Germania c'è stato un sondaggio da parte del Friburgo. Per Gnonto l'Inter imbastirebbe un'operazione in prestito con diritto di riscatto, avendo una valutazione alta.

