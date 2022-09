Punto mercato oggi anche sulle colonne di Repubblica che sintetizza le ultime ore nerazzurre caldissime in questa sessione estiva. "Stasera alle 20 chiude il mercato: l’Inter si aspetta un’ultima offerta del Psg per Skriniar. Se raggiungesse i 70 milioni, Zhang (non ha autorizzato Acerbi e Marotta vira su Zagadou) potrebbe cedere. Se Gosens va al Bayer, Jordi Alba è l’alternativa", si legge sul quotidiano che sembra andare un po' troppo in là con gli scenari possibili.