Dopo le tre o quattro settimane con un tutore al ginocchio, Benjamin Pavard sarà atteso dal classico percorso di riabilitazione per recuperare dalla lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Un infortunio che, secondo l'edizione online di Repubblica, lascerà il francese ai box per almeno un mese e mezzo: è ancora presto per sapere se l'ex Bayern possa rientrare in campo prima di Natale, ma al momento una stima realistica dello stop è di sei o otto settimane. In questo lasso di tempo sarà prezioso il contributo dell'affidabile Matteo Darmian ma anche quello di Yann Bisseck, soluzione utile per far rifiatare l'esperto difensore al momento del bisogno.

Repubblica aggiorna poi anche sul recupero di Juan Cuadrado. Il colombiano sente ancora fastidio al tendine di Achille: escludendo il recupero per il match di Champions di mercoledì a Salisburgo, la speranza dell'Inter è di poterlo portare almeno in panchina domenica contro il Frosinone. Altrimenti sarà tutto rinviato per l'attesa sfida dell'ex contro la Juventus, allo Stadium di Torino il 26 novembre dopo la sosta.

