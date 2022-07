Milan Skriniar per rinforzare il reparto arretrato, Gianluca Scamacca per aumentare il peso specifico offensivo. Il PSG ha questi due obiettivi a stretto giro di posta. Secondo quanto riportato da Le Parisien, la dirigenza parigina non ha però raggiunto l’accordo in entrambi in casi. Occorre, dunque, alzare le offerte per convincere Inter e Sassuolo a cedere le rispettive pedine. Joule Koundè rappresenta l'alternativa allo slovacco, ma secondo il quotidiano francese è molto probabile che Skriniar raggiunga presto la corte di Galtier. Insomma, filtra ottimismo dalle stanze dei bottoni della capitale transalpina.