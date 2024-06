Finisce a reti bianche l’amichevole in scena al Dall’Ara tra Italia e Turchia, dove gli azzurri di Spalletti faticano e sbagliano qualcosina di troppo, togliendo al pubblico di Bologna la possibilità di esultare. Propositivo senza però risultare decisivo l’interista Federico Dimarco che lascia il campo all'85esimo, differentemente dal compagno di squadra Alessandro Bastoni unico campione d'Italia italiano a disputare tutti e novanta minuti (più 3 di recupero). Entra al 68esimo infatti l'altro giocatore di Inzaghi, Davide Frattesi che rileva Lorenzo Pellegrini e dà sprint e corsa alla squadra azzurra, senza riuscire però a risultare graffiante come spesso accade. Resta in panchina invece l'altro nerazzurro della rosa di Spalletti, Matteo Darmian. In campo per tutto il match anche il capitano della Turchia, Hakan Calhanoglu.

Vittoria invece per l’Austria di Marko Arnautovic, che batte 2-1 la Serbia. Non trova la rete l’attaccante interista che parte titolare, rimedia un giallo a inizio match ed esce a inizio secondo tempo (46esimo) lasciando il posto al centravanti del Friburgo, Gregoritsch. A sottoscrivere il tabellino sono Wimmer e Baumgartner per i padroni di casa, è Pavlovic invece il marcatore dei serbi.

Vittoria anche per la Svizzera di Yann Sommer, questa sera orfana dell'estremo difensore nerazzurro, rimasto in tribuna. Gli elvetici battono l'Estonia per 4-0, in gol anche l'ex nerazzurro Shaqiri che dal dischetto firma il poker.

