Le buone notizie di questa sosta non arrivano solo dall'Italia per Simone Inzaghi, che già giovedì si è fregato le mani grazie al gol decisivo segnato da Mehdi Taremi nella vittoria stretta dell'Iran sul Kirghizistan. E' la prima rete in gare ufficiali in questa stagione dell'ex Porto, che con l'Inter era rimasto a secco, lasciando comunque l'impressione di essere un acquisto azzeccato. L

a Gazzetta dello Sport sottolinea il fatto che il classe 1992 è una riserva della ThuLa solo in apparenza, visto che lo staff in questi primi mesi nerazzurri ha notato quanto sia svelto a imparare. Mercoledì o giovedì, ovvero dopo l'ultimo impegno con la sua Nazionale, Taremi tornerà ad Appiano Gentile e riallaccerà i contatti con il mondo Inter, per affinare ancora meglio i meccanismi con i compagni. Intanto, ha cominciato a prendere la mira...

