Rivoluzione tra i pali. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter si appresta a cambiare i primi due portieri, con il solo Cordaz confermato rispetto alla passata stagione. Onana si avvicina allo United e il rinnovo di Handanovic resta lontano. Perché? Perché nel frattempo c'è un'idea: regalare a Inzaghi un primo portiere giovane e un vice affidabile ed esperto. "Il piano comunque è chiaro: affiancare a un portiere giovane e promettente come il quasi 22enne Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk, in scadenza nel giugno 2024, uno esperto come il trentaseienne Keylor Navas, anche lui sotto contratto per altri 12 mesi con il Psg - spiega la Gazzetta dello Sport -. L'idea dell'Inter è quella di puntare su Navas, che a dicembre di anni ne compirà 37, se il Psg lo farà partire gratis. Un po' come dovrebbe succedere con il Chelsea per Azpilicueta. Nel caso di Navas si tratterebbe di una sorta di... risarcimento del Psg al club di Zhang dopo lo "scippo" di Milan Skriniar a parametro zero". A quel punto, oltre a Onana, anche Handanovic saluterebbe i nerazzurri.

