André Onana corre spedito verso il Manchester United. Nella giornata di ieri il portiere è atterrato ad Amsterdam, dove era in vacanza Erik ten Hag, suo maestro ai tempi dell’Ajax e prossimo allenatore in Inghilterra. Mentre il camerunese cerca un appartamento comodo per raggiungere il Trafford Training Centre di Carrington, il tecnico dei Red Devils continua il pressing sul club inglese che ieri "è tornato a incontrare ieri lo staff del portiere e ha deciso di spingere l’asticella un po’ più su, lì dove la vuole l’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.

Secondo il quotidiano, dopo le due offerte (respinte) per l’acquisto, la prima da 45 milioni di euro con bonus e la seconda da 50 con bonus, "è in arrivo la terza e definitiva che, tra parte fissa e componente variabile, romperà finalmente la barriera dei 50 - si legge -. I dirigenti nerazzurri, che erano stati sempre decisi a chiedere 60, dovrebbero accontentarsi, anche perché questa operazione trova il gradimento di tutte le parti in causa: gli inglesi, che arruolano il loro portiere ben prima della tournée americana che partirà il 20 luglio, e l’Inter, che raccoglie una pioggia di sterline necessaria per risolvere la pratica Lukaku, ma pure per dare ordine a un reparto in subbuglio. Nello stesso momento i nerazzurri hanno perso tutti e tre i portieri della scorsa stagione, considerando la partenza di Cordaz verso l’Arabia e il mancato rinnovo di Handanovic: andranno aggiunti, quindi, pure in tempi rapidissimi, due pezzi pesanti tra i pali".

La rosea ipotizza che l'intesa possa essere raggiunta tra martedì e mercoledì, con l'annuncio ufficiale che può arrivare già a metà settimana. Questi ultimi giorni serviranno ad Onana per continuare a negoziare con lo United sul fronte ingaggio.

