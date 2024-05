Oaktree nella sede dell'Inter ormai è la normalità. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, in particolare sono Alejandro Cano e Katherine Ralph i rappresentati del fondo americano ad occuparsi giornalmente del club nerazzurro: lavoro fitto per definire le strategie della nuova era, a pochi giorni dalla creazione del nuovo CdA.

Da sottolineare come sia balzato in primo piano il file relativo allo stadio. Come spiega la rosea, dotare l'Inter di una casa all'altezza non è infatti accessorio, ma decisivo nell'ottica di un fondo di debito che ha escusso un pegno milionario e che vuole rivalutare il più possibile il valore del bene.

Presto Oaktree incontrerà le autorità coinvolte per sentire dalla loro viva voce criticità e possibilità li in zona sud-ovest, tra Rozzano e Assago. Ogni scenario è possibile, anche quello della ristrutturazione del Meazza.