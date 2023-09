Da oggi, il centro sportivo di Appiano Gentile sarà decisamente più vuoto dato che saranno 17 i giocatori che andranno a difendere i colori delle loro nazionali durante la sosta del campionato. Alla Pinetina, praticamente, rimarranno solo i portieri di riserva, Bisseck, Sensi, Carlos Augusto e Mkhitaryan, che per fortuna di Inzaghi ha detto addio alla selezione armena.

La pausa, evidenzia la Gazzetta dello Sport. mai come questa volta arriva nel momento sbagliato per il tecnico piacentino, che sarà incollato davanti alla tv e al telefono, in attesa di chiamate rassicuranti dai suoi ragazzi. Simone avrà appena due allenamenti completi per preparare il derby con tutta la squadra a disposizione e dovrà fare i conti pure col viaggio lungo e il jet lag dei sudamericani: "Lautaro, Sanchez e Cuadrado giocheranno l’ultima partita per le qualificazioni al Mondiale 2026 nella notte italiana tra il 12 e il 13 e Inzaghi conta di averli ad Appiano per l’allenamento del 14. Insomma, tutto di corsa, ma almeno l’entusiasmo per il derby aiuterà sicuramente a metabolizzare velocemente la stanchezza", si legge sulla rosea.

Guardando al passato, ricordano i colleghi, l'Inter si è trovata due volte in situazioni scomode, causa rientri al fotofinish: per la prima trasferta all’Olimpico di Roma, Inzaghi rinunciò ai cileni Vidal e Sanchez che fece rientrare direttamente su Milano, mentre accolse Lautaro e Correa nella Capitale solo a poche ore dal match. In questo caso, però, il Toro vrà qualche ora in più per provare a riposare e recuperare dalla stanchezza. Cuadrado e Sanchez si sfideranno la stessa sera in Cile-Colombia, e rientreranno. Per contro, tanti convocati saranno protagonisti di rientri agevoli: ad esempio, il blocco azzurro composto da Barella, Bastoni, Dimarco, Darmian e Frattesi giocherà l’ultima partita contro l’Ucraina il 12, ma a San Siro, a due passi da casa. E il giorno dopo saranno già pronti per calarsi nel clima derby. Lo stesso vale per Yann Sommer, che sarà nella vicina Svizzera quella sera. Più lungo il viaggio di rientro di Arnautovic dalla Svezia, ma nulla di particolarmente complesso. I primi a rientrare alla base saranno Asllani (Albania) e gli olandesi Dumfries e De Vrij, con l’ultimo impegno in calendario domenica. Da lunedì saranno alla Pinetina e dal giorno dopo verranno raggiunti dai francesi Pavard e Thuram.