" Lautaro è Lautaro - sottolinea la Rosea -, l’uomo simbolo del nuovo corso. Per i tifosi sarebbe difficilissimo metabolizzare una sua eventuale partenza, che per bocca del suo agente Alejandro Camano ( ieri in esclusiva a FcInterNews ) non è assolutamente un’ipotesi da prendere in considerazione. Ma è chiaro che anche Camano sa che l’Inter comunque avrà bisogno di fare un sacrificio e allora meglio non mettere limiti alla provvidenza". Ma la provvidenza va spesso aiutata, compito questo affidato a Marotta e Ausilio che dovranno trovare un’altra soluzione per rendere possibile e un tridente di lusso, alleggerendone il peso a livello di bilancio.

Dybala e Lukaku, in un'operazione piuttosto complessa e difficile, potrebbero arrivare a corte di Simone Inzaghi. Separati, ma soprattutto insieme. E secondo le logiche del mercato che vive di logiche che la ragione non conosce: chi dice, in tal caso, "l’Inter debba per forza rinunciare a Lautaro?". La risposta la fornisce la disamina fatta dalla Gazzetta dello Sport che da un lato sottolinea il 'rosso' che verrebbe fuori "con tre attaccanti da oltre sei milioni netti a stagione di ingaggio" che cozza con l'obiettivo 'abbassamento dei costi', dall'altro regala una nuova chiave di lettura non indifferente.

"La chiave per far quadrare i conti, allora, potrebbe arrivare dall’addio di Edin Dzeko, preso lo scorso anno praticamente a titolo gratuito dalla Roma, ma titolare di un contratto che - al lordo - pesa 9 milioni e 250 mila euro al club. L’età del giocatore rende complessa una cessione, ma non è escluso che qualche top club in Europa possa avere bisogno di un centravanti di riserva di esperienza e affidabilità" spiega la Gazza che apre uno spiraglio sull'avventura extra-continentale, "negli Stati Uniti piuttosto che negli Emirati Arabi: tanti soldi e un ruolo ancora da protagonista potrebbero essere argomenti utili per convincerlo a partire, ma per ora è tutto fermo".

Più improbabile invece un addio di Correa, appena riscattato per 31 milioni e con un ingaggio 'leggero' che gioca dalla sua parte. Resta invece ancora un enigma e un problema il futuro di Sanchez, pesante 9 milioni lordi: "l’Inter aspettava la sua uscita per chiudere con Dybala, ma ora ha deciso di accelerare e non rischiare". Paulo aiuta a pensare in grande e associato all'eventuale ritorno di Lukaku "impone quasi l’obbligo di puntare con forza da subito allo scudetto e a una Champions da protagonista. Il tutto, ovviamente, dando per scontata la conferma di Lautaro".

