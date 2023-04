La notizia è rimbalza ieri ed ora si arricchisce di nuovi particolari. Contro la Lazio, con tutta probabilità, l'Inter cancellerà la scritta DigitalBits per presentarsi in campo con una maglia 'da collezione' solo a tinte nerazzurre e senza la presenza del main sponsor che ormai da mesi non paga quello che deve al Biscione.

Già dalla partita dopo, però, dovrebbe tornare una scritta sul petto: secondo La Gazzetta dello Sport c'è la possibilità che l'Inter possa puntare su un marchio di casa, con 'Inter Campus', progetto sociale del club dal 1997, in cima alle preferenze. L’idea sarà valutata a fondo, ma intanto finisce l’era DigitalBits in attesa di un altro sponsor. "Il presidente Zhang alla fine non ha ricevuto neppure un centesimo dei 25,5 milioni divisi in tre rate da 8 più il bonus Coppa Italia: della somma evaporata si chiederà conto per vie legali - assicura la rosea -, mentre la decisione di cancellare il main sponsor nasce anche dall’imminenza di gare con enorme esposizione mediatica. E il tutto mentre proseguono i contatti per lo sponsor che verrà al posto di DigitalBits. Ci sono avanzati colloqui con aziende arabe, soprattutto compagnie aeree del Golfo: da Emirates a Qatar Airways e Turkish Airlines, il tavolo è aperto".