Idea Milinkovic-Savic per la Juventus. Dopo l'accostamento all'Inter, oggi la Gazzetta dello Sport fa il nome del serbo per il centrocampo dei bianconeri. "L’offensiva per il centrocampista della Lazio partirebbe con decisione solo dopo l’addio di Adrien Rabiot. E il condizionale è d’obbligo, per ora. Il francese, infatti, sino al 30 giugno è sotto contratto con la Signora, ma non ha ancora deciso sul futuro. Inizialmente il nome per il dopo Rabiot pareva essere quello di Davide Frattesi, altro giocatore che piace ad Allegri sin dai tempi del Monza. Ma l’asta creatasi per il centrocampista del Sassuolo ha fatto lievitare il prezzo e ora l’Inter sembra aver piazzato la scatto decisivo per distanziare la concorrenza".

