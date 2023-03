La nona sconfitta rimediata in campionato dall'Inter, ieri ko con la Juve tra le polemiche arbitrali, secondo la Gazzetta dello Sport impone il solito ragionamento attorno a Simone Inzaghi: "quel 9 è un macigno sul suo futuro, a meno che la squadra non continui nel suo percorso in Champions, espugnando Lisbona dopo Oporto, e poi chissà", si legge sulla rosea. Al di là del risultato in sé, fanno notare inoltre i colleghi, le cose più preoccupanti sono state l’esagerata confusione e un nervosismo generalizzato, come nella mischia finale con rosso a D’Ambrosio. O come in occasione della sostituzione di Barella, furibondo al momento del cambio. "I ragazzi sono stati anche bravi a trattenersi e a mantenere la calma nel secondo tempo, visto che nell’intervallo tutti avevano visto le immagini. Ma nervosismo ed espulsioni non devono starci…", ha commentato a margine della partita il tecnico. "Insomma, l’aria è già elettrica e altri due incroci con la Juve in Coppa Italia sono all’orizzonte", la chiosa del pezzo.