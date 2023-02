L'Inter ha scelto: in caso di mancato rinnovo del prestito di Romelu Lukaku, è Marcus Thuram il primo nome in lista per rinforzare l'attacco. Lo ribadisce La Gazzetta dello Sport, ricordando che la principale concorrente dei nerazzurri è il Bayern Monaco (più attratto però da Harry Kane e Kolo Mouani). Sullo sfondo ci sono comunque pure il Barcellona e l'Atletico Madrid.