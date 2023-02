Un nome che solo poche settimane fa era un autentico Trend Topic e che adesso è scivolato giù nell'interesse mediatico. Ma non certo in quello dell'Inter. Marcus Thuram è stato di parola, ha sempre detto di voler concludere la stagione al Borussia Moenchengladbach per salutare da parametro zero a giugno e così è andata. Resta solo da capire quale sarà la sua prossima squadra, con l'Inter ancora candidata a fronte comunque di una nutrita concorrenza.

Rispetto a dicembre scorso è cambiato poco e c'è stato soprattutto tanto rumore sui giornali. I nerazzurri la loro proposta concreta l'hanno formulata da tempo: 5 milioni netti (grazie anche al Decreto Crescita) per i prossimi 5 anni. Cifra importante per il club di Viale della Liberazione, dove comunque c'è la consapevolezza che verrebbe facilmente superata da altre società estere. Oltre a questo ingaggio, nel pacchetto nerazzurro c'è anche un determinato progetto tecnico che vedrebbe il figlio di Lilian protagonista, opportunità che magari altrove non avrebbe pur guadagnando di più. Ed è un aspetto significativo in questa trattativa.

Ad oggi però l'unica alternativa seria è il Bayern Monaco, con cui si è parlato anche di stipendio (i bavaresi avevano prospettato tempo fa un ingaggio da 6 milioni netti). Ma nelle ultime settimane l'interesse da Monaco di Baviera per Thuram è un po' scemato perché c'è intenzione di rinnovare il contratto a Eric Choupo-Moting, puntare sul ritorno a pieno regime di Sadio Mané e, nel caso, investire su un tipo di attaccante diverso, un 9 classico come lo era Robert Lewandowski oppure quel Victor Osimhen per il quale il Napoli ha sparato troppo alto.