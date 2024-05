Oltre a Bento, priorità per la porta del futuro, l'Inter in estate rivoluzionerà parte dell'attacco. Come sostiene La Gazzetta dello Sport, infatti, in avanti Alexis Sanchez saluterà di sicuro mentre resta ancora da decifrare quello che sarà il futuro di Marko Arnautovic, sondato da un paio di club della Saudi League e che, in caso di addio in estate, spalancherebbe le porte all'arrivo un attaccante di prima fascia: l'obiettivo principale per il reparto offensivo resta Albert Gudmundsson.

L'islandese del Genoa resta il preferito di tutti e nelle ultime ore ha ribadito di voler restare in Italia e in Serie A. Il cambio ai vertici societari ha impedito all'Inter di affondare il colpo e molto dipenderà anche dalle cessioni: i candidati principali per portare i soldi da investire sono Denzel Dumfries e il baby Valentin Carboni, valutato 30 milioni.

La rosea parla però anche di un'altra pista da tenere in considerazione per allungare l'attacco, ovvero quella che conduce all'ex Andrea Pinamonti. L'Arciere di Cles lascerà il Sassuolo retrocesso in Serie B e per il club nerazzurro sarebbe utile anche in ottica liste UEFA, essendo cresciuto nel settore giovanile. "È una strada viva, un'idea da verificare più avanti e legata anche alle condizioni dell'affare, che per i nerazzurri sarebbe percorribile solo in prestito", conclude il giornale.

