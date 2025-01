Il pareggio dell'Atalanta, unito a quelli di Milan e Juventus, e l'occasione da non buttare nella settimana che vede in agenda anche il recupero con il Bologna. L'Inter va a Venezia con l'intenzione di riscattare il ko in Supercoppa e di fare uno scatto scudetto verso la vetta della classifica. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, però, Inzaghi andrà in laguna "con sei titolari in meno rispetto alla squadra che ha cucito la seconda stella sulla maglia: Acerbi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Pavard, Dimarco e Thuram, gli ultimi tre inizialmente in panchina".

L'armeno, out per un affaticamento all'adduttore, domani sarà sottoposto ad esami strumentali per verificare l'entità del problema all'adduttore. La speranza è che non sia nulla di grave, ma la rosea considera l'ex Roma già fuorigioco anche per la gara di mercoledì con il Bologna. Oggi a centrocampo ci saranno Barella, Asllani e Zielinski, con Frattesi ancora in panchina e in odore di cessione.

