Come anticipato, da oggi Piero Ausilio sarà con la squadra a Tokyo ed è chiaro che con Simone Inzaghi si parlerà quotidianamente di mercato per completare la rosa. In partcolare, oltre al portiere, al tecnico serve una punta. "Balogun, lasciato fuori dall’amichevole dell’Arsenal contro il Barcellona per un problema a un piede, lancia segnali di inquietudine, ma i Gunners chiedono molti soldi e soprattutto l’Inter deve definire su che tipo di giocatore puntare - spiega la Gazzetta dello Sport -. Andranno alla ricerca di una prima punta di peso (Taremi del Porto va acquistato; Scamacca, sul quale c'è la Roma, può essere preso in prestito con diritto), di un centravanti con meno centimetri, ma più esperienza della Serie A (Morata), oppure punteranno sul talento di Balogun, che non è un numero 9, e gli affiancheranno una prima punta low cost (con l'addio di Correa)? I nerazzurri possono investire i soldi che erano stati destinati all’operazione di Big Rom, ma... non possono sbagliare".

