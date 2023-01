Il tempo a disposizione di Romelu Lukaku per convincere l'Inter a trattenerlo a Milano sta per scadere. Così scrive oggi La Gazzetta dello Sport, dopo la notizia dello stop per un'infiammazione al tendine che non permetterà al belga di essere presente stasera contro il Parma. "Non è la singola partita, il problema. Quanto la visione d’insieme. Perché rallentare è un po’ ricominciare. E se ogni volta si ricomincia, pensare di arrivare a toccare il massimo del rendimento diventa difficile", scrive la rosea.

Oggi e domani farà piscina e cyclette, poi dovrebbe tornare in campo tra giovedì e venerdì, con la speranza di esserci col Verona, ma ad oggi Lukaku è da considerarsi a rischio: nella migliore delle ipotesi andrà in panchina. Non è un problema importante, è un'infiammazione lieve. Ma va considerata una storia clinica "già molto complicata", motivo per cui la cautela è estrema.