Gigio Donnarumma potrebbe realmente lasciare il Paris Saint-Germain. Ne scrive oggi La Repubblica, secondo cui il portiere è inseguito da diversi club europei e anche in Arabia Saudita, dove il fondo Pif sta preparando un'offerta. Nel vecchio continente invece c'è il Galatasaray e c'è soprattutto la Premier League.

Il futuro dell'estremo difensore è tornato in bilico dopo che il Paris ha intensificato i contatti per arrivare a Chevalier, un'operazione da 40 milioni di euro. Dovesse sbarcare nella capitale, significherebbe addio a Donnarumma. L'estremo difensore azzurro ha il contratto in scadenza nel 2026, la dirigenza dei parigini è in pressing per il rinnovo ma la trattativa è ferma e a Parigi non vogliono rischiare uno Mbappé-bis. Attualmente il giocatore chiede 12 milioni rispetto ai 10 che guadagna. Manchester United e Manchester City insistono e garantirebbero quei 12 milioni. Il Chelsea osserva, anche perché con un solo anno di contratto i parigini non possono pretendere 50 milioni.

E l'Italia? Al momento è uno scenario lontano, le cifre sono troppo alte, ma i nerazzurri devono trovare un sostituto di Sommer (in scadenza anch'egli tra un anno) e i bianconeri aspettano. A parametro zero, Donnarumma non sarebbe comunque un affare low cost tra commissioni e ingaggio.