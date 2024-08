Rosa più lunga, più profonda e con alternative di più alto livello: questo quanto la dirigenza ha dato a Inzaghi dopo la seconda stella. Magari non nomi altisonanti, ma sicuramente profili funzionali che garantiscono rotazioni equilibrate dopo la conferma di tutti i big.

E allora occhio ai sorpassi nelle gerarchie del tecnico nerazzurro. Come hanno confermato le prime uscite stagionali, ci sono almeno 3-4 calciatori che spingono forte dalla panchina. Il primo - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - è senza dubbio Frattesi, a Milano ormai da un anno e cresciuto ulteriormente rispetto alle prime settimane. L'impatto avuto a Genova è sotto gli occhi di tutti e allora l'ex Sassuolo si aspetta di giocare di più rispetto alla sua prima annata da interista. Sempre a metà campo, attenzione anche a Zielinski, secondo a nessuno per esperienza e qualità: l'infortunio ormai è alle spalle e domani partirà dalla panchina.

Anche Lautaro e Thuram avranno un'alternativa di grande valore con Taremi. L'iraniano era partito a razzo nelle amichevoli, poi il contrattempo muscolare l'ha rallentato, ma anche lui a Genova ha dato risposte soddisfacenti entrando nell'azione del momentaneo 2-1. Il suo minutaggio è destinato a salire.

Infine attenzione alla porta. L'avvio di Sommer non è stato dei migliori: paperaccia sul gol di Vogliacco e inutile rigore parato visto il tap-in di Messias. Alle sue spalle soffia Martinez: lo spagnolo sa bene che il suo destino è legato a doppia mandata al rendimento dello svizzero, ma - come si legge - il romanzo dell’Inter è ricco di sorpassi tra i pali, da Julio Cesar su Toldo fino a Onana su Handanovic.