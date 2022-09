Altro approfondimento della Gazzetta dello Sport che prova a capire la crisi che attanaglia l'Inter. La rosea ha isolato cinque punti, cinque nodi ancora non sciolti da Inzaghi.

1 Squadra poco “intensa” in campo - L'Inter, anche a Udine, sembrava meno brillante dell'avversaria, arrivando sempre dopo sulle seconde palle e non solo. E infatti i dati sugli sprint forniti dalla Lega confermano la sensazione live. La squadra corre 'male', sintomo di scarsa lucidità e scarsa organizzazione. E, ovviamente, la condizione fisica non è ancora perfetta: va fatto qualche aggiustamento.

2 Il gioco è smarrito - Non c'è più il bel gioco della passata stagione e oggi l'Inter è un ibrido: la squadra ha perso la consapevolezza anche per qualche modifica apportata per l'inserimento di Lukaku. E senza il belga non si è comunque riusciti a tornare all'origine.