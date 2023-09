Calhanoglu recupera per Empoli: questa è la notizia più importante per Inzaghi in vista del match di campionato in programma domenica a ora di pranzo. "Inzaghi oggi avrà la risposta definitiva sul turco, ma già ieri il centrocampista si è allenato a buon ritmo e in campo, seppur in maniera differenziata - riferisce la Gazzetta dello Sport -. L’affaticamento muscolare non preoccupa: a meno di colpi di scena, oggi il giocatore sarà in gruppo con i compagni e dunque a disposizione per la trasferta di domenica". Possibile, dunque, il ritorno dal 1' del turco con Frattesi a far rifiatare Barella. Out Sensi, da valutare Cuadrado: si naviga a vista per il colombiano. Tutto ok per De Vrij: per lui sono una botta. Chi si sta rivelando irrinunciabile, invece, è Thuram: lui tornerà dall'inizio dopo la panchina con la Real Sociedad e con lui potrebbe esordire da titolare Sanchez. "Oggi Thuram è una specie di Re Mida, gli riesce tutto o quasi, è in una condizione fisica straripante e non soffre l’impatto con la pressione e con i grandi match", sottolinea la rosea.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!