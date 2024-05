Il passivo a bilancio che sarà chiuso il prossimo 30 giugno sarà di circa 40-50 milioni come conferma oggi la Gazzetta dello Sport: un miglioramento evidente rispetto al -140 del 2022 e al -85 del 2023. Il percorso virtuoso continuerà anche con Oaktree, che ha dichiarato nero su bianco l'obiettivo di arrivare all'equilibrio finanziario.

Considerando l'orizzonte temporale di tre anni, Oaktree cercherà di tagliare il traguardo nel minor tempo possibile, magari alla fine della prossimo stagione, sfruttando anche i maggiori introiti della prossima Champions League e quelli del Mondiale per club.

Un strumento sarà sempre il player trading, ma non solo. L'Inter non ha necessità impellenti in termini di cassa - come sottolinea la Gazzetta - e non c'è l'urgenza di ricorrere a cessioni onerose come invece avvenuto in passato. Ci si concentrerà più sulla crescita dei ricavi.