L'Inter campione d'Italia riceverà l'Ambrogino d'Oro per lo scudetto della seconda stella dal sindaco di Milano Beppe Sala martedì 14 maggio, alle ore 10,30, nella 'sala Alessi' di Palazzo Marino. Alla cerimonia di consegna della massima onorificenza cittadina, svela Gazzetta.it, saranno presenti la squadra e lo staff tecnico di Simone Inzaghi al completo, oltre alla dirigenza rappresentata dagli a.d. Beppe Marotta e Alessandro Antonello e dal vice presidente Javier Zanetti.

"È giusto che vengano invitati e pensiamo di dar loro l’Ambrogino d’oro per la seconda stella, come l’abbiamo data all’Olimpia Milano di basket per la terza stella", aveva detto il primo cittadino del capoluogo lombardo lo scorso 23 aprile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!