Due giorni dopo la maledetta finale di Monaco di Baviera, Kristjan Asllani è arrivato nel ritiro della Nazionale albanese per iniziare a lavorare con il gruppo di Sylvinho n vista delle qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026. Il calciatore dell'Inter è stato tra gli ultimi ad arrivare sul campo di allenamento e lì ha iniziato incontrando prima tutti i suoi compagni di squadra, che lo hanno accolto calorosamente, ma non hanno evitato battute come nel caso dell'empolese Ardian Ismajli.

L'ultimo ad accoglierlo è stato il CT albanese, con il quale il centrocampista è andato a incontrarsi e ha scambiato qualche parola prima di riunirsi al gruppo di giocatori per l'allenamento.