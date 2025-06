Intervenuto a margine di un convegno sul bullismo, il ministro dello Sport, Andrea Abodi ha parlato della decisione di Francesco Acerbi di declinare la convocazione in Nazionale: "Io penso che in questi casi un giudizio rischia di essere superficiale se non si sanno le cose fino in fondo, bisognerebbe aver parlato con lui e con l'allenatore" ha premesso prima di sottolineare alcune piccolezze.

"In questo caso non userei il termine rifiuto - ha voluto precisare - perché a volte ci può essere anche una rinuncia dolorosa e noi diamo una risposta sbagliata rispetto allo stato d’animo. Questi ragazzi son essere umani, con le loro fragilità quindi ogni giudizio a caldo rischia di essere superficiale e a volte sbaglio anche, stavolta vorrei evitare".

