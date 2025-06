Dopo l'ufficialità della separazione tra Simone Inzaghi e l'Inter, i rumors sulla prossima esperienza professionale del tecnico piacentino sono sempre più vicini al trasformarsi in certezze. L'ormai ex allenatore nerazzurro è sempre più vicino all'Al-Hilal, club che parteciperà al Mondiale per Club in programma per metà giugno negli States. Alla competizione parteciperà - come ben noto - anche l'Inter e il caso vuole che i nerazzurri e il loro ex allenatore potrebbero persino sfidarsi.

Nella squadra araba con la quale Inzaghi esordirà il prossimo 18 giugno, contro il Real Madrid, fresco dell'addio di Carlo Ancelotti e passato nelle mani di Xabi Alonso, l'allenatore nerazzurro ritroverà uno dei suoi pupilli, Sergej Milinkovic-Savic, ma anche altre vecchie conoscenze del campionato italiano come Kalidou Koulibaly e Joao Cancelo. L'Al-Hilal negli USA potrebbe incrociare l'Inter ai quarti di finale, un primo immediato faccia a faccia col passato.