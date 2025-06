Anche Hakan Calhanoglu manda il suo saluto a Simone Inzaghi, fresco di divorzio dall'Inter dopo quattro anni e sei trofei. Il centrocampista turco manda un messaggio al suo ex allentatore attraverso una storia su Instagram: "Grazie, mister. Hai sempre creduto in me, dentro e fuori dal campo. Ti auguro successo nel tuo nuovo viaggio. Grato per tutto", il testo che accompagna una foto di un abbraccio tra i due.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!