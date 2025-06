A qualche giorno di distanza, Denzel Dumfries torna sulla pesante sconfitta incassata dall'Inter in finale di Champions ed esprime tutta la sua amarezza attraverso un post su Instagram. "È difficile guardare indietro a quello che è successo ma sono super orgoglioso della squadra e dello staff - scrive l'esterno olandese -. Sfortunatamente non è diventato quello che volevamo ma saremo sempre insieme. Voglio ringraziare tutti per il supporto. Forza Inter sempre".







