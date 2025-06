Giornata intensa in casa Inter, dove nel pomeriggio è arrivata la separazione tra Simone Inzaghi e il club nerazzurro. Mentre il tecnico piacentino è tornato a casa sua poco dopo le ore 17, pochi minuti fa è stato invece il turno di Beppe Marotta, impegnato in riunione con il resto della dirigenza per studiare le mosse per il prossimo allenatore: il presidente nerazzurro ha lasciato la sede di Viale della Liberazione a bordo di una macchina, senza lasciare dichiarazioni.

