In attesa del Mondiale per Club, ormai alle porte, la FIFA ufficializza i campi di allenamento di alto livello degli Stati Uniti che "fungeranno da base per giocatori e allenatori di livello mondiale in preparazione alle partite della fase a gironi. "Siamo lieti di confermare i campi di allenamento Team Base Camp che ospiteranno i club qualificati durante la fase a gironi della prima Coppa del Mondo per Club FIFA in assoluto", ha detto il Segretario Generale della FIFA, Mattias Grafström. "Questi siti, e soprattutto le persone e le comunità che li circondano, accoglieranno i migliori al mondo, offrendo ambienti e ospitalità di prima classe a supporto delle squadre. I club, i loro giocatori, allenatori, dirigenti, staff e tifosi costruiranno legami incredibili con la popolazione locale che li sostiene durante tutto il torneo. Questo è un aspetto fondamentale di ogni Coppa del Mondo e non vedo l'ora di scoprire i legami che si sono creati durante questo evento storico".

L'Inter per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 si allenerà nei seguenti campi base di allenamento:

UCLA, Los Angeles, California

Seattle Seahawks Training Centre, Renton, Washington

"Le squadre potranno inoltre usufruire di una serie di altre strutture durante la competizione. I siti di allenamento specifici per ogni sede, situati vicino agli stadi di gioco, offriranno ottimi punti di riferimento per le squadre il giorno prima delle partite e durante i playoff" si legge nella nota.