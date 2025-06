Giornata piuttosto caotica in casa Inter, e non solo per l'arrivo di Luis Henrique. Oggi si è consumato l'addio di Simone Inzaghi all'Inter, dopo 4 anni sicuramente significativo. A seguire ogni dettaglio della vicenda è stato l'inviato Simone Togna, che nel servizio a seguire riassume gli eventi di questo 3 giugno.