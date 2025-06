"Ciao Simone. Ne abbiamo fatte di cose insieme eh?!". Inizia così la breve ma sentimentale quanto sincera lettera di Federico Dimarco indirizzata a Simone Inzaghi che questo pomeriggio ha salutato la sua Inter. "Sei stato per me come un fratello maggiore, un amico, una persona leale con cui condividere quattro anni bellissimi" prosegue l'esterno nerazzurro che con le poche parole espresse su Instagram si esprime ancora una volta con il cuore di ragazzo che parla ad un amico, ancor prima che ad un allenatore. Amico e fratello, lo definisce Dimarco che poi ricorda e promette: "Quella stella che ci legherà per sempre. Grazie per tutto. 'Dimaaaaaaashhhhh'".