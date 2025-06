Presente nella sede dell'LFP durante la consegna del trofeo della Champions League dopo la vittoria del suo PSG contro l'Inter lo scorso sabato a Monaco, il presidente del club transalpino Nasser Al-Khelaïfi ha ribadito con orgoglio: "Il nostro campionato è allo stesso livello della Premier, della Liga e della Serie A. Tutti hanno contribuito al successo della squadra".

"Grazie a tutti per essere qui. Ognuno ha contribuito a questo successo. Abbiamo lavorato duramente per vincere questo magnifico trofeo. L'intera famiglia del calcio francese ha lavorato per vincerlo, non solo il PSG. Rappresentiamo e difendiamo i club francesi; è molto importante per noi. Quando sento la UEFA congratularsi con i giocatori del Brest per la loro magnifica campagna europea, sono orgoglioso. Quando vedo il Lione raggiungere i quarti di finale di Europa League, sono orgoglioso. Quando vedo il Lille battere il Real Madrid o il Monaco battere il Barcellona, ​​è un successo per tutti i club francesi, per tutto il calcio francese" ha concluso.