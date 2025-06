Ore di riunioni in casa Inter, dove la dirigenza è alle prese per il post-Inzaghi. Lavoro non immediato né semplice per Marotta, Ausilio e Baccin riuniti ai piani alti del The Corner, dove questo pomeriggio si è tenuto il meeting di addio con l'allenatore piacentino che andrà adesso rimpiazzato. Le piste più gettonate fino a questo momento sono state Fabregas e De Zerbi con Chivu sullo sfondo e proprio a proposito di questi tre nomi Sky Sport fa il punto della situazione.

Secondo l'equipe di mercato dell'emittente televisiva attualmente non risultano contatti con l'allenatore del Marsiglia, De Zerbi, né con l'ex nerazzurro oggi alla guida del Parma, Chivu. Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti indiretti con Fabregas, ma il Como non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione. Le sensazioni di Sky sono quelle che l'Inter stia al momento cercando di sondare il terreno con l'allenatore spagnolo sulle eventuali idee di squadra che potrebbe proporre e come procederebbe secondo i suoi piani la ricostruzione post-Inzaghi così da poter fare le valutazioni tenendo conto degli obiettivi di dirigenza e società. Nessuna interlocuzione ufficiale fin qui, si attendono maggiori novità nelle prossime ore. Al momento, tenendo conto anche dell'imminente Mondiale per Club, l'ipotesi caldeggiata da Sky è quella che per la competizione in programma negli States la squadra potrebbe essere presa temporaneamente in mano da Stefano Vecchi, che ha visto chiudersi l'annata alla guida del Vicenza con l'eliminazione nelle semifinali di playoff di C e candidato per la guida della futura Under 23.

