Intervenuto nel corso di ‘Calciomercato L’Originale’, l’ex portiere nerazzurro Walter Zenga analizza così la notizia di oggi relativa all’addio di Simone Inzaghi dalla panchina dell’Inter: “Io penso che lui abbia ricevuto un’offerta e si sia confrontato con la famiglia e lo staff, penso che la decisione sia arrivata a prescindere dalla finale di Champions.

Secondo me qualcosa dovevano fare per forza a prescindere che arrivi Fabregas o meno. A prescindere dal mio punto di vista, che conta poco, dovrebbero prendere qualcuno che respira già l’ambiente Inter come Chivu, anche se ha fatto solo dieci partite in campionato”.