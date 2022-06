Attorno ad Andrea Pinamonti gira una buona fetta di strategia finanziaria dell'Inter. L'attaccante, reduce dal positivo prestoto a Empoli, è sul mercato e gli estimetori non mancano, ma ad oggi l'unico club che si è fatto avanti concretamente è stato il Monza, che ha trovato l'accordo per l'acquisto del cartellino con i nerazzurri ma non ha ancora ottenuto il sì del classe '99, attualmente in vacanza a Formentera. Un altro club potenzialmente interessato è la Fiorentina, ma con l'arrivo in prestito di Stevan Jovic dal Real Madrid (trattativa ben impostata) una trattativa per Pinamonti non è più una priorità. Rimane in lizza il Torino, che con l'uscita di Andrea Belotti ha bisogno di una punta e il tecnico Ivan Juric apprezza l'Arciere di Cles che, tra l'altro, potrebbe rientrare nell'affare Gleison Bremer e permettere all'Inter di risparmiare cash e al Torino di mantenere alta la valutazione del difensore brasiliano.