Non solo Lorenzo Pirola . Giornata particolarmente impegnativa per la dirigenza nerazzurra sul fronte giovani. Dopo aver accasato a Salerno il giovane centrale classe 2002, oggi può sbloccarsi il futuro prossimo di Franco Carboni , esterno mancino classe 2003 diviso tra Hellas Verona e Cagliari, entrambe convinte di accoglierlo in prestito. Rossoblu parecchio ottimisti, si sentono in netto vantaggio in virtù di un percorso da titolare proposto all'argentino, a differenza dei veneti dove Franquito , pur giocando in Serie A, si troverebbe davanti il più esperto e rodato Darko Lazovic . Probabile dunque che il primo step da professionista di Carboni sia proprio alla Unipol Domus.

Occhio anche alla situazione di Andrea Pinamonti. L'attaccante ha scelto di vestire la maglia dell'Atalanta e ha trovato un accordo con i bergamaschi, accordo che però per adesso non c'è tra i due club. L'Inter vuole 18-20 milioni, l'Atalanta non vuole andare oltre i 15 e in più c'è il desiderio in Viale della Liberazione di mantenere un diritto di riacquisto come per Pirola dal 2024. Dettaglio che limiterebbe gli orobici qualora volessero venderlo liberamente dopo due ottime stagioni a cifre alte, quanto basta per chiedere inizialmente uno sconto sul cartellino. Già oggi è in agenda un nuovo aggiornamento tra le dirigenze. Work in progress.