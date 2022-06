Vista nella sede dell'Inter terminata per Morgan De Sanctis, nuovo direttore sportivo della Salernitana in cerca di rinforzi in casa nerazzurra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i due club stanno lavorando sul trasferimento a titolo definitivo di Lorenzo Pirola, nell’ultima stagione in prestito al Monza: la richiesta nerazzurra è di 8 milioni di euro, mentre i campani sarebbero disposti a spingersi fino a quota 5/6.