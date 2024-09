La FIFA annuncerà le sedi della Coppa del Mondo per club del 2025 nella giornata di domani in un evento organizzato presso il Global Citizen Festival di New York. Il torneo si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio dell'anno prossimo in otto stadi degli Stati Uniti. Alcune fonti avevano precedentemente riferito a ESPN che il Rose Bowl di Pasadena, California, era tra le sedi selezionate per ospitare le partite: si tratta dello stadio dove si giocò anche la finale del Mondiale '94 vinta dal Brasile ai rigori sull'Italia.

Secondo quanto riferito da alcune fonti a ESPN, sabato saranno annunciati anche l'Inter&Co Stadium (Orlando, Florida), il Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), l'Hard Rock Stadium (Miami), il Lincoln Financial Field (Philadelphia), la Red Bull Arena (Harrison, New Jersey), il MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) e il Lumen Field (Seattle). Sempre secondo ESPN, la Coppa del Mondo per club si giocherà principalmente sulla costa orientale degli Stati Uniti per evitare qualsiasi sovrapposizione con le partite della Gold Cup del 2025 che si svolgeranno sulla costa occidentale del paese, dal 14 giugno al 6 luglio. Però la qualificazione dei Seattle Sounders della MLS ha complicato la logistica, spingendo la FIFA a includere il Lumen Field come sede ospitante, sempre stando a quanto riferisce il network statunitense.

