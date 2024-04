Questa sera l'Inter sfiderà l'Udinese con la speranza che possa finire anche l'attesa del gol della coppia Lautaro-Thuram. L'argentino non segna da 375', il francese da 461': entrambi saranno due punti fermi dell'attacco della prossima stagione, a differenza di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic che hanno invece un'eventuale conferma da giocarsi.

Secondo il Corriere della Sera, infatti, per il cileno il rinnovo del contratto viene bollato come "improbabile", mentre la conferma dell'austriaco non sembra in cima alla lista delle priorità della dirigenza visto il già definito arrivo di Mehdi Taremi. Allo stesso tempo, però, va ricordato che "Arna ha un obbligo di riscatto già attivato a febbraio (altri 4 milioni, dopo i 4 per il prestito, più altri 2 eventuali di bonus) e potrebbe fare la quinta punta nell’anno del Mondiale per club. Per la quarta, serve un giocatore con caratteristiche diverse da tutti gli altri: il genoano Gudmundsson, che costa 40 milioni, è il profilo principale", conferma il Corsera.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!