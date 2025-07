La situazione di Gigio Donnarumma è in piena evoluzione. Secondo quanto riportato su X da Fabrizio Romano, infatti, l'estremo difensore del Paris Saint-Germain non esclude la possibilità di rimanere tra i campioni d'Europa, sebbene il possibile acquisto di Chevalier faccia pensare il contrario.

Donnarumma, si legge, potrebbe restare e giocarsi il posto con Chevalier come già ha fatto in passato con Navas. Successivamente deciderebbe il suo futuro, nei mesi a venire. Da ricordare che l'Inter è stata indicata da alcuni media come una delle possibili destinazioni del giocatore, magari proprio dopo la fine dell'attuale contratto in scadenza a giugno 2026.