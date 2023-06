Adam Marusic nome nuovo per l'Inter. Dopo le indiscrezioni di ieri, oggi anche il Corriere dello Sport conferma il possibile approdo a Milano dell'esterno laziale. "Marusic è un punto fermo per Sarri. In estate e a gennaio, quando c’erano in ballo nomi di terzini in arrivo, l’esterno fu rassicurato da Mau, nessuno gli avrebbe soffiato il posto. Marusic aveva già ricevuto interessamenti dall’Italia e dall’estero. Inzaghi, se partirà Dumfries, lo considera tra le prime scelte - si legge -. Marusic compirà 31 anni a ottobre, l’ultima parola sull’eventuale partenza spetterà a Lotito. Il contratto fino al 2026 permette al presidente di chiedere cifre superiori ai 10 milioni".

Non solo lui. Occhio anche a Sergej Milinkovic-Savic, con l'agente Kezman sta aspettando la conclusione del campionato per allacciare nuovi contatti con i club che possono valutare l’acquisto in estate, prima della scadenza. "Lotito chiede 40 milioni, c’è il rischio che vengano offerte cifre più basse. Sarri si è espresso sull’argomento, senza rinnovo conviene cederlo per guadagnare soldi da spendere sul mercato. A gennaio il Sergente sarà nelle condizioni di firmare per altri club. In Italia andranno valutate le mosse di Juve e Inter, sempre che Pioli non faccia il suo nome per il Milan", si legge.

