Novità in arrivo per quanto riguarda il main-sponsor? "L’ipotesi che Digitalbits scompaia dal petto dei giocatori nerazzurri, infatti, è sempre più concreta - assicura il Corriere dello Sport già in vista di Inter-Napoli -. In viale Liberazione si sono ormai rassegnati anche all’impossibilità di recuperare il credito accumulato finora di 17,6 milioni e non è davvero il caso di continuare a dare visibilità ad uno sponsor inadempiente. L’Inter avrebbe preferito trovare un partner prima di “rimuovere” Digitalbits, ma il mercato è in una fase assai complicata. La speranza è che il Governo riapra alle sponsorizzazioni dell’universo betting: a quel punto si aprirebbero nuove opportunità".